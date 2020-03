Las marcas significan mucho. Las más reconocidas y tradicionales funcionan como un aval, sobre todo para esos consumidores que no toman vino asiduamente. Pero esto no implica que las marcas más originales no sean de la misma calidad. Es por ello que cada vino/marca debe hacer su camino, de manera sostenible, cosecha tras cosecha, si quiere conquistar cada vez más paladares.