-Hay preocupaciones que son desmedidas, que no sirven para nada. Estar viendo permanentemente el mismo video o mensaje de Whatsapp o la red que está diciendo más o menos lo mismo y que no sabemos muy bien de dónde salió y no sabemos si es información nueva o es una fake news. Ir acortando esa necesidad de información porque en algún momento esta infomanía no nos permitirá tener la claridad mental para discriminar qué es lo verdadero y qué no.