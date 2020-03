Los tatuadores más reconocidos posan para la foto de los que llegan que los miran como no creyendo a quién ven. Son estrellas de la tinta y los amantes de ese arte los valoran como tal. Algún distraído que no tiene mucha idea se acerca y pregunta quién es para no perderse esa selfie. Uno de los rostros más esperados es el de Jesse Smith, el invitado de honor de la gala y que saltó a la fama gracias al reality Ink Master que conduce Dave Navarro. Pero en el stand destinado a él las cosas están intactas y nadie sabe responder dónde está.