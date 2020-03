“Los 16 que llegan a la competencia son de la alta élite —explica Gabriel— son raperos que no se traban, no usan recursos básicos como la puteada. En la batalla cuenta más que digan una palabra inteligente que un insulto. Pero, no todos los eventos son iguales: algunos se manejan desde la improvisación, eso es aleatorio. En este caso, por una cuestión de tiempo decidimos hacerlo así para que no se extienda del horario permitido, pero solemos poner temática o personajes contrapuestos como Batman y el Guasón, por ejemplo, y desde esos lugares se enfrentan”.