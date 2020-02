“Cuando iba a la primaria, mis padres habían llegado hace poco a la Argentina, no hablaban bien español y sólo se juntaban con coreanos”, cuenta sobre su infancia. “Los fines de semana iba a la iglesia y ahí sólo me juntaba con mi comunidad. En el secundario dejé de estar tanto con coreanos porque el círculo era muy pequeño y siempre vivía lo mismo. En esa etapa comencé a integrarme más con los argentinos, y eso me abrió a nuevas relaciones y oportunidades. Lo que sí me di cuenta es que ciertas costumbres culturales eran diferentes, como la comida, el respeto hacia los mayores y sobre todo la relación familiar”.