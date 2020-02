“Muchos de los videos más populares son en los que se me ve dejándome picar o morder intencionalmente por diferentes insectos, arácnidos o reptiles, pero creo que las peores han sido las accidentales”, reconoce. “Me mordió en la cara una pitón diamantina, que es una especie no venenosa, pero igual fue una mordedura terrible. También me mordió una piraña durante la grabación de esta serie. Siempre que una mordedura o una picadura ocurre accidentalmente y no estamos preparados es un día duro para Coyote”.