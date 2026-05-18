El Salvador

El día que la selección salvadoreña enfrentó el récord más doloroso del Mundial y celebró su único gol con nombre propio: Zapata

Un marcador imborrable y una alegría breve resonaron en el estadio de Elche. La historia detrás de un equipo que superó límites inesperados para llegar a la Copa

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La derrota 10-1 de El Salvador ante Hungría en el Mundial 1982 marcó el récord de mayor diferencia goleadora en la historia de la Copa del Mundo. (Foto retomada de TL2)
La derrota 10-1 de El Salvador ante Hungría en el Mundial 1982 marcó el récord de mayor diferencia goleadora en la historia de la Copa del Mundo. (Foto retomada de TL2)

A pocos días del inicio de una nueva cita mundialista, el recuerdo de España 82 revive el espíritu de una Copa del Mundo que marcó un hito en la historia del fútbol, con emociones, sorpresas y protagonistas que dejaron una huella imborrable.

La selección de El Salvador ocupa un lugar ineludible: su derrota por 10-1 frente a Hungría no solo estableció la mayor diferencia goleadora en la historia de los mundiales, sino que también inauguró la cuenta salvadoreña en las citas máximas del fútbol internacional, ya que ese día Luis Baltazar Ramírez, conocido como "El Pelé" Zapata, se convirtió en el primer y único salvadoreño en marcar un gol mundialista.

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A pesar de la contundencia del resultado, la gesta de Zapata constituye hasta hoy un punto fundamental de identificación para la historia deportiva del país centroamericano.

El 15 de junio de 1982, a las 13:00 hora local de El Salvador, la “azul y blanco” debutó en el Grupo C de la primera fase ante Hungría, sobre el césped del estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche.

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Aquella tarde, bajo el avance irreversible del marcador húngaro, el equipo salvadoreño encontró un resquicio para la posteridad cuando, en una jugada gestada por el sector izquierdo y con el marcador 6-0 en contra, Zapata conectó el balón a la red rival.

El festejo, relatado por medios locales, resonó en las gradas como un episodio de euforia singular en una de las jornadas más dolorosas para la selección.

El Salvador, entre la historia y la adversidad en el Mundial de 1982

El gol de Zapata permanece como el único anotado por El Salvador en la totalidad de sus apariciones mundialistas. Desde aquel 10-1, ninguna otra participación salvadoreña modificó ese saldo.

Luis Baltazar "El Pelé" Zapata anotó el único gol de El Salvador en todos sus partidos mundialistas, convirtiéndose en una leyenda nacional. (Fotografía retomada de elsalvador.com)
Luis Baltazar "El Pelé" Zapata anotó el único gol de El Salvador en todos sus partidos mundialistas, convirtiéndose en una leyenda nacional. (Fotografía retomada de elsalvador.com)

El equipo salvadoreño llegó a España sin partidos amistosos disputados en Europa y con limitaciones económicas que condicionaron su preparación, según informes de medios salvadoreños.

El contexto adverso y la falta de rodaje internacional marcaron la campaña de una selección que terminó eliminada tras caer en sus tres partidos del grupo: además de la caída ante Hungría, El Salvador perdió 1-0 frente a Bélgica el 19 de junio y 2-0 ante Argentina el 23 de junio.

En esa instancia mundialista, El Salvador quedó emparejado en el Grupo C junto a tres equipos que, históricamente, han definido el pulso competitivo de la élite: Argentina, entonces campeón vigente; Bélgica, que accedió a la siguiente fase, y Hungría, que aquella tarde firmó su propia marca dentro del récord de goles en un solo partido de Copa del Mundo.

La clasificación lograda tras vencer a México y la formación histórica

La ruta mundialista de El Salvador estuvo signada por la hazaña en la eliminatoria regional. El 6 de noviembre de 1981, durante la fase final del Hexagonal de CONCACAF celebrada en Honduras, la selección nacional derrotó 1-0 a México con gol de Ever Hernández tras una asistencia de Jorge “Mágico” González, resultado que garantizó el pase a la segunda y última Copa del Mundo de su historia.

El Salvador debutó en la Copa Mundial España 1982 enfrentando a Hungría el 15 de junio, en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche. (Foto retomada de La Prensa Gráfica)
El Salvador debutó en la Copa Mundial España 1982 enfrentando a Hungría el 15 de junio, en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche. (Foto retomada de La Prensa Gráfica)

En la alineación inicial que enfrentó a Hungría, figuraron nombres insignes: el portero Luis Guevara Mora, junto a Mario Castillo, José Francisco Jovel, Carlos Recinos, Jaime Rodríguez, Joaquín Ventura, José Luis Rugamas, Norberto Huezo, Ever Hernández, Jorge “Mágico” González y José María Rivas.

Italia conquistó el título mundial derrotando a Alemania en la final; Polonia terminó en el tercer lugar y Francia en el cuarto. Para El Salvador, la experiencia de 1982 quedaría sellada como la culminación de un ciclo de gloria y dificultad, cuyo símbolo permanece en el único gol convertido por Baltazar Ramírez Zapata en la historia del fútbol salvadoreño.

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