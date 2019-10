-No estoy nada de acuerdo con los productos ultraprocesados. Creo que es querer tapar el problema con el dedo. Es horrible. ¿Por qué en el mundo vegetariano y vegano hay que hacer hamburguesas de tofu? ¿Por qué hay que llamarla hamburguesa de tofu? ¿Por qué hay que hacer pollo que no es pollo? Creo que esto no hace más que agravar el problema. ¿Por qué no comerse un buen vegetal, un buen salteado de verduras, un buen tofu? ¿Por qué tenemos que estar ultraprocesando comida para que parezca lo que no es, o para que sustituya a la proteína animal? Me parece que nos estamos volviendo loquísimos. Creo que el propio mundo vegano y vegetariano tiene que dejar de comer ese tipo de productos ultraprocesados. Los problemas de los recursos de la alimentación son mucho mayores. ¿Cómo podemos decirle a la gente que come carne que coma menos carne si la gente que no come carne come vegetales transformados en carne que no es? Al final es darle la vuelta demasiado al concepto.