View this post on Instagram

Ceviche Uco. Not necessarily stoned, but beautifull.. Have you ever been experienced? #ceviche #cebiche #experienced . . . . . #ucorestaurant #cocinasinego #instafood #foodporn #fresh #foodie #nofilter #palermo #uco #buenosaires #foodporn #foodpics #comersano #healthyfood #healthy #fresco #cebiche #peru #peruvianfood #turismoenbuenosaires #instacool #fish #pescado #gastronomia