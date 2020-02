De acuerdo a la profesional la muestra elegida tenía varias características únicas que eran ideales para poder llevar a cabo el trabajo. En primer lugar, no existían trabajos científicos previos de otros países que incluyeran el horario vespertino: “En Argentina somos muy nocturnos. No tenemos ni punto de comparación con los europeos o estadounidenses, y por eso los revisores del trabajo nos preguntaban mucho sobre nuestra cultura y tuvimos que aclarar que en nuestro país no se cena antes de las nueve de la noche para establecer un punto de referencia”.