Como seres adultos se nos permite tener pensamientos y comportamientos privados que no revelamos a nuestra pareja. Por ejemplo, no tenemos que darles detalles de nuestro pasado si no queremos. Y si el momento no parece correcto para compartir una historia, está bien esperar. Y ahí aparece la diferencia entre la privacidad y los secretos. Esto se trata más sobre temas que podrían afectar una relación, o cosas que una pareja necesita saber, pero que el otro tiene miedo de decir en voz alta.