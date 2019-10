Según Walter Ghedin, para muchos se trata de un juego que no reviste ningún riesgo, por lo tanto se minimizan sus consecuencias. Para otros, descubrir un chat infiel convierte al hecho en un estado de alarma. “Ambos extremos -explicó- no ayudan a entender lo que en realidad sucede. Subestimar la situación descalifica la reacción de dolor de la persona que se siente traicionada; tampoco sirve magnificar el hecho al punto de querer cortar el vínculo. ¿Cómo reaccionar entonces? Yo diría que no es una verdadera infidelidad, ya que no existe consumación del acto sexual. Sin embargo, importa y mucho la respuesta emocional de quien se siente dolido por el ocultamiento. He aquí el tema, si el dolor o la angustia está, minimizar el hecho no ayuda, pero tampoco lo hará la indiferencia. Será necesario abrir la comunicación y decir la verdad de lo sucedido".