Los cambios sociales y culturales son uno de los factores que influyen a la hora de encarar la continuidad o no de una relación en crisis por la infidelidad. No obstante, el factor principal se basa en cambios en la subjetividad que permite no solo plantear el tema en profundidad y decidir al respecto, sino en ponerse en el lugar del otro, no para empatizar, sino para pensar "¿Qué pasaría si fuera yo el infiel? ¿Me gustaría que me perdonaran?"