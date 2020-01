–Creo yo que lo que molesta a la Iglesia y a cierto sector político reaccionario y conservador es que la mujer sea soberana sobre su propio cuerpo y su capacidad de gestar. Pero mientras tanto, esos mismos sectores dan pruebas de una doble moral. Una denuncia reciente por violación contra un senador nacional antiabortista se presta como ejemplo. O sectores políticos antiabortistas que constituyen auténticos feudos provinciales, que permiten la trata de personas y la venta ilegal de bebés, siendo cómplices por acción u omisión. En paralelo está la Iglesia, que se opone al aborto legal pero sigue protegiendo a los curas pederastas. También hay muchísima ignorancia al respecto. Lo pudimos ver en los argumentos esgrimidos por algunos diputados y senadores antiabortistas durante el debate en 2018. A la vez, estos sectores alzaban la bandera de la “educación”, pero fueron ellos mismos los que meses más tarde se opusieron a la ESI, al grito de “con mis hijos no te metas”. El lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Es clarísimo. No hay fanatismos de ninguna índole, sólo sentido común, aceptación de una realidad inocultable y la decisión madura de empezar a resolverla. Quien se oponga a eso se opone al derecho a la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar. Y no hay argumento que lo pueda respaldar.