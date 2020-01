Tridenti se convirtió en la gran estrella de este restaurante, ya que -a pesar de que cuenta con una variada carta con platos emblemáticos y reversionados de la cocina italiana- el chef recorre las mesas y hace platos casi a medida del comensal: “ Ellos me dicen qué tienen ganas de comer ese día, qué ingredientes les gustan y cuáles no: yo me encargo del resto ”, le cuenta a Infobae. “Tenemos muchos platos nuevos que armé especialmente para esta temporada, pero los trofie al pesto genovés con albahaca y parmesano -una pasta seca y corta típica de Venecia y con un pesto cremoso- son siempre la vedette indiscutida de la carta. Es un clásico de este restaurante y es el plato más pedido desde que abrimos".