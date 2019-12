Creo que la familias son siempre adoptivas, más allá que existan o no lazos de sangre. La familia de sangre, dado que no se elige, no siempre es una garantía de afecto y de vínculos creativos. Muchas veces cada uno se crea su propia familia, en relación a vínculo auténticos y no a vínculos de sangre a veces forzados