Allí, al son de la canción “Can’t Help Falling In Love” (No puedo evitar enamorarme de ti), de Elvis Presley, entró NIcolás, acompañado por su madre. Segundos más tarde, hizo lo propio su padre y consuegra. Y posteriormente llegó el momento que todos esperaban: Carla hizo su ingreso tomada del brazo de su tío. Varios de los presentes registraron el trayecto con sus celulares, expectantes ante la emoción que se respiraba.