Así fue como el especialista tomó la decisión de escribir su sexto libro, con el objetivo de poder acercar su efectivo método que tiene como testimonios a figuras como Charly García, Susana Giménez, Moria Casán, Marcelo Polino, entre otros famosos. “Hoy lo que abunda es la cantidad de información sobre cómo perder peso, métodos, aplicaciones efectivas, entre otras, que a la hora de elegir una opción, la persona siente que fracasa, ya que ninguna tiene un éxito contundente porque no dejan de ser una moda. Por eso me interesaba que mi libro no sea un concepto, sino que sea un manual para esa persona y un empuje para el cambio que quiere”, enfatizó el profesional.