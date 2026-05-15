Más allá de las palabras: cómo el acento puede moldear la identidad

Los acentos actúan desde la infancia como marcadores de identidad y definen el sentido de pertenencia social, según estudios de psicología del lenguaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos factores pueden incidir en cómo una comunidad percibe, acoge o rechaza a quienes llegan de otros entornos culturales o sociales. Desde nuestros primeros meses de vida, los acentos determinan la pertenencia y la exclusión social de manera instintiva, según estudios difundidos por el diario británico The Guardian.

La lingüista y profesora de la Universidad de Nevada Valerie Fridland explica que la manera de hablar funciona como un mecanismo temprano para clasificar a las personas, con efectos que pueden llevar a discriminación lingüística en diferentes ámbitos.

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Los acentos actúan como marcadores de identidad y pertenencia social desde la niñez. Diversos estudios, recopilados en el libro de la experta y reseñados por el diario británico The Guardian, revelan que juzgar a otros por su forma de hablar es común y puede generar prejuicios y exclusión, afectando tanto el trato social como las oportunidades laborales y educativas de quienes tienen acentos diferentes al estándar predominante.

Diversas investigaciones señalan que el acento influye en la percepción laboral y educativa, generando discriminación lingüística y barreras de inclusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, las investigaciones citadas por el medio destacan que la identificación de los acentos ocurre de manera automática y muy temprana: “Aprendemos a reconocer a quienes son como nosotros a través de su manera de hablar”, señaló la autora.

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Un estudio realizado con niños canadienses de entre cinco y seis años demostró que prefieren relacionarse con quienes comparten su propio acento, incluso en ciudades con alta diversidad lingüística.

Otros estudios citados indican que, hacia el primer año de vida, los bebés distinguen los sonidos característicos de su entorno y responden solo a los que forman parte de sus lenguas cotidianas. Así, desde edades tempranas, se consolida el sentido de pertenencia lingüística.

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Discriminación lingüística y consecuencias sociales

La valoración de un acento como ‘refinado’ puede favorecer inconscientemente las oportunidades laborales, según la lingüista Valerie Fridland (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio basado en los acentos alimenta estereotipos vinculados a la clase social, la etnia o el origen regional, y se traduce en prácticas de discriminación lingüística de gran impacto.

Esta discriminación puede influir en procesos de selección laboral: un acento considerado “refinado” tiende a asociarse, de manera inconsciente, a mayor competencia profesional, según la lingüista y profesora de la Universidad de Nevada Valerie Fridland, quien destaca estos efectos en su análisis recogido por el diario británico The Guardian.

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En el ámbito judicial, los prejuicios hacia ciertos acentos inciden en la percepción de credibilidad de testigos y acusados. Uno de los ejemplos que expone Fridland es el juicio a George Zimmerman en Estados Unidos, donde una testigo clave, Rachel Jeantel, hablaba con acento vernáculo afroamericano y fue “ampliamente descartada como incomprensible y poco creíble”.

Estudios multiculturales confirman que los niños prefieren relacionarse con quienes comparten su acento, incluso en entornos lingüísticos diversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes corroboran que, en el Reino Unido, quienes poseen acentos regionales o considerados de “clase trabajadora” suelen enfrentar sospechas y atribuciones de culpabilidad por parte de los jurados.

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Estas actitudes, en su mayoría inconscientes, refuerzan barreras de exclusión social y laboral. Fridland resalta que hay un sólido cuerpo de estudios que demuestran cómo el acento puede afectar la valoración y las oportunidades de una persona.

El origen y la evolución de los acentos

El proceso de adquisición del lenguaje y la formación de los acentos empieza poco después del nacimiento y se fortalece en la infancia. Según Fridland, hacia el primer año, los bebés ya identifican los sonidos predominantes de los idiomas de su entorno.

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El proceso de adquisición del acento comienza en la infancia, y los hijos de inmigrantes tienden a adoptar la pronunciación local sobre la familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es hasta los cinco años cuando el acento personal aparece con claridad. En ese momento, los niños suelen privilegiar el lenguaje de sus compañeros sobre el de sus padres. Esta adaptación explica por qué los hijos de inmigrantes tienden a sonar como sus pares locales, a pesar de influencias familiares diferentes.

La evolución histórica condujo a grandes variaciones regionales: por ejemplo, el inglés americano es rótico, mientras que en muchas variantes del inglés británico se omiten las erres. Cambios sociales y migratorios, como los registrados en Londres en el siglo XIX, influyeron en la transformación de los patrones de pronunciación en diversos idiomas.

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Modificar el acento en la adultez resulta complicado. Incluso al mudarse a otra región, las personas generalmente desarrollan un “dialecto mixto”, acercándose al nuevo entorno lingüístico sin igualar completamente sus normas. Los procesos de adaptación lingüística permiten cierta convergencia, pero no eliminan las marcas originales.

La educación sobre prejuicio lingüístico y la sensibilización de jurados y empleadores resultan clave para combatir la discriminación por acento y promover equidad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para cambiar el acento propio afecta también el aprendizaje de nuevos idiomas y la integración en nuevas sociedades, consolidando el acento como un rasgo arraigado en la identidad individual y colectiva.

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Claves para superar el prejuicio por el acento

Aunque la discriminación lingüística es común, existen estrategias para reducirla. Fridland y otros lingüistas indican que ser conscientes del “prejuicio de juzgar” a alguien por su acento puede mitigar estos sesgos. Sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de valorar competencias reales más allá del modo de hablar es una forma efectiva de mejorar decisiones y promover la equidad.

En contextos judiciales, se propusieron instrucciones específicas para jurados con el fin de neutralizar percepciones inconscientes basadas en el acento. “La mayoría de las personas sinceramente quieren ser mejores oyentes”, sostuvo Fridland al diario británico The Guardian. Este enfoque requiere tanto educación como políticas activas que generen conciencia social y respeto por la diversidad lingüística.

Superar el prejuicio por la forma de hablar exige identificar y cuestionar los automatismos sociales que llevan a etiquetar, excluir o limitar oportunidades a partir de una simple variante de pronunciación.