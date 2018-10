En diálogo en exclusiva con Infobae y previo al lanzamiento oficial del libro S.O.S Sexo, el médico especializado en tratamientos genómicos, biomoleculares, anti-aging y estéticos habló acerca del sexo en tiempos de crisis y contó su experiencia con la temática del sexo: "En la consulta de mis pacientes, cuando hablábamos del tema sexual, yo sentía que había una gran insatisfacción, y fue cuando me di cuenta de que el hombre actual no solamente persigue algo, sino que va tan de prisa que nada fluye, entonces hay algo a nivel sexual que tiene que ver con la amorosidad, entra en una zona gris casi muy oscura. Muy poca gente te dice que está insatifecha sexualmente, y cuando digo sexo no hablo únicamente del coito".