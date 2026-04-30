“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

FIFA impulsa la regla Rookies que obliga a clubes a alinear un Sub-21 formado en sus divisiones inferiores durante los partidos (REUTERS/Lisi Niesner)

La FIFA avanza con una propuesta que podría transformar la dinámica del fútbol a nivel global. Durante la última reunión de su Consejo, celebrada en Vancouver, la entidad rectora del fútbol mundial aprobó de manera unánime el inicio de un proceso de consulta internacional para implementar la regla denominada “Rookies”. Esta normativa obligaría a todos los clubes del mundo a tener en cada partido oficial al menos un futbolista menor de 21 años y formado en las inferiores durante todo el partido.

El objetivo es fomentar el desarrollo de talento juvenil y asegurar que los clubes no releguen la formación ante la presión de resultados inmediatos. La propuesta, que será presentada formalmente al Consejo de la FIFA el próximo año, busca establecer como requisito reglamentario que cada equipo cuente siempre con un jugador surgido de la cantera y perteneciente a las categorías Sub-20 o Sub-21 en el terreno de juego. Esta medida —ya existente parcialmente en algunas ligas nacionales— supondría un cambio profundo al implementarse de forma global, impactando directamente en la planificación deportiva, financiera y estratégica de todos los clubes afiliados.

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Según precisó The New York Times, el proceso de consulta incluirá representantes de federaciones, clubes y futbolistas para definir parámetros precisos sobre qué se considera un jugador canterano y cómo se aplicará la normativa en los distintos contextos futbolísticos. La precisión en las cifras y categorías será clave para garantizar la efectividad y equidad de la iniciativa.

Los detalles de la regla y su impacto

La propuesta surge en un contexto donde diversas ligas ya cuentan con requisitos para la inclusión de futbolistas jóvenes, aunque la mayoría exige únicamente cupos mínimos en la planilla y no necesariamente su presencia en el campo de juego. Por ejemplo, la Premier League permite que cada equipo inscriba un máximo de 17 futbolistas no formados localmente en planteles de 25 jugadores y reserva hasta ocho cupos para canteranos.

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Sin embargo, la liga inglesa no impone la obligación de que esos jugadores tengan minutos en cada partido, ni contempla específicamente a los Sub-21.

La regla va más allá, exigiendo la presencia permanente de al menos un futbolista Sub-20 o Sub-21 formado en la cantera durante todo el partido, lo que representa un desafío logístico y deportivo para los clubes que habitualmente no dan espacio a los juveniles. Actualmente, existen grandes diferencias entre ligas y equipos: Manchester United ha mantenido un canterano en sus convocatorias de forma ininterrumpida durante 88 años, mientras que clubes como Leeds United y Burnley no han alineado a ningún Sub-21 inglés en toda la temporada 2025-26, de acuerdo con lo detallado por The New York Times.

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La consulta aprobada por la FIFA incluye la revisión precisa de la definición de “jugador de inferiores” y está dirigida tanto a federaciones de primer nivel como a asociaciones de rango medio, con el objetivo de estimular la promoción de jóvenes talentos en escenarios competitivos diversos.

La medida de FIFA pone atención en las federaciones de rango medio, donde la exposición competitiva de jóvenes es limitada (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

Repercusiones económicas y deportivas

La implementación de la regla Rookies podría provocar consecuencias directas en el mercado de traspasos y los modelos de negocio de los clubes. Los futbolistas formados en la cantera representan, en términos contables, un activo de “valor puro”: ganancias netas que ayudan a equilibrar los libros y cumplir con los requisitos de sostenibilidad financiera impuestos por la FIFA y la UEFA. Por eso, de acuerdo con analistas citados por The New York Times, estos anticipan que la obligatoriedad de alinear a un jugador Sub-21 podría modificar los modelos de inversión en juveniles y aumentar la cotización de estos futbolistas en el mercado.

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Desde el diario estadounidense explicaron que las conversaciones entre los seis presidentes de las confederaciones fueron positivas y se enfocaron en cómo la nueva regla podría facilitar el desarrollo de jugadores y mejorar la distribución del talento entre equipos. Además, subrayan que la medida se orienta particularmente a federaciones de rango medio, donde la exposición de los jóvenes a la alta competencia suele verse más limitada.

La FIFA también evalúa la adaptación de los calendarios competitivos y la revisión de las normativas de inscripción de plantillas para facilitar la transición al nuevo modelo. Paralelamente, los clubes deberán modificar sus estructuras de scouting y formación, priorizando la detección y el desarrollo de talentos propios para ajustarse a la exigencia reglamentaria.

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En paralelo, continuan ajustando otros aspectos de la regulación internacional, como la distribución financiera para las federaciones que participan en el Mundial, la revisión de las reglas arbitrales y la designación de sedes para futuros torneos.