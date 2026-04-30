Estados Unidos

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

La medida impacta solicitudes de residencia permanente, ciudadanía, asilo y permisos laborales mientras se amplían las verificaciones de antecedentes

Guardar
Primer plano de una mano sosteniendo una bandera pequeña de Estados Unidos y un folleto con las letras del himno nacional en un evento
La implementación de controles de seguridad reforzados en trámites migratorios de Estados Unidos genera demoras adicionales para millones de solicitantes. (Reuters)

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó la aplicación de controles de seguridad reforzados sobre millones de solicitudes de beneficios migratorios, una decisión que ya genera demoras adicionales en la resolución de trámites. La medida, adoptada tras una orden ejecutiva firmada por el gobierno de Estados Unidos el 6 de febrero de 2026, afecta a solicitantes de residencia, ciudadanía, asilo y permisos de trabajo, y responde a una política federal orientada a aumentar la verificación de antecedentes penales y de seguridad nacional.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la decisión se implementó a través de la colaboración directa con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el acceso expandido a bases de datos criminales federales, en cumplimiento de la orden ejecutiva publicada oficialmente en el registro federal. La finalidad declarada es “proteger la seguridad nacional y el bienestar de los Estados Unidos y sus ciudadanos frente a actores criminales y otras amenazas a la seguridad pública”, de acuerdo con el documento oficial divulgado en el Federal Register y el sitio institucional de USCIS.

PUBLICIDAD

Durante el año fiscal 2025, el número de trámites acumulados en el USCIS alcanzó los 11.651.012, según el Boletín de Visas del Departamento de Estado. Esta cifra representa un incremento frente a los 11,3 millones reportados en junio del mismo año y refuerza la magnitud del desafío administrativo. La agencia reconoció que la implementación de controles adicionales afecta los plazos de respuesta y la programación de entrevistas, con impacto directo para quienes esperan definiciones migratorias, según declaraciones recogidas por Reuters y el propio DHS.

¿Por qué están demorando los trámites migratorios en Estados Unidos?

La demora en la resolución de trámites migratorios responde a la adopción de nuevos controles de seguridad y verificación de antecedentes en el procesamiento de solicitudes. El USCIS implementó un protocolo que exige revisar exhaustivamente cada caso antes de su adjudicación, con el objetivo de incrementar la seguridad nacional. Según información institucional, este proceso incluye el acceso ampliado a registros criminales de agencias federales, además de la colaboración con el FBI para verificar antecedentes penales, tal como dispone la orden ejecutiva del gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

En una declaración formal del portavoz Zach Kahler, publicada por el USCIS y citada en el Federal Register, se especifica: “USCIS ha implementado nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes; mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales. El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes. Cualquier retraso en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en poco tiempo”. La agencia mantiene que la medida busca fortalecer la seguridad, aunque admite que las demoras afectan los tiempos habituales de resolución.

Primer plano de una mano con un anillo sobre un documento blanco que muestra el sello del Departamento de Seguridad Nacional y las palabras USCIS
La orden ejecutiva del 6 de febrero de 2026 obliga al USCIS a verificar antecedentes penales en colaboración con el FBI y acceso ampliado a bases de datos federales. (Reuters)

¿Qué cambios concretos introduce la nueva política migratoria?

La orden ejecutiva firmada por el gobierno de Estados Unidos el 6 de febrero de 2026 estableció que el DHS y sus oficinas dependientes, como el USCIS, deben acceder a la información de registros de antecedentes penales (CHRI) en la máxima medida permitida por la ley. El fiscal general de Estados Unidos debe facilitar ese acceso para que el DHS utilice la información en sus procesos de evaluación y adjudicación de beneficios migratorios.

El texto oficial indica: “Toda información que resulte de las averiguaciones en las bases de datos que consulte el DHS será utilizada para decidir la adjudicación o rechazo de una solicitud de beneficio migratorio”, según consta en el Federal Register. Además, el memorando interno distribuido por el USCIS a sus funcionarios instruye a abstenerse de aprobar cualquier caso que no haya pasado por los nuevos controles de antecedentes, una política que afecta tanto solicitudes nuevas como pendientes.

¿A quiénes impactan los controles y cuáles son las cifras oficiales?

Las categorías más afectadas por los controles reforzados incluyen solicitudes de asilo, residencia permanente, ciudadanía, permisos de trabajo, ajuste de estatus y visas humanitarias. Los datos oficiales del USCIS y el Departamento de Estado al cierre del año fiscal 2025 muestran el siguiente detalle:

  • I-130: Peticiones familiares – 2.357.348 casos pendientes
  • I-751: Retiro de condiciones de residencia – 263.655
  • I-765: Permisos de empleo – 1.726.897
  • I-589: Asilo afirmativo – 1.435.560
  • I-821: Estatus de Protección Temporal (TPS) – 1.173.699
  • I-821D: DACA – 130.064
  • I-918: Visas U – 421.782
  • I-485: Ajuste de estatus – 1.243.867
  • N-400: Ciudadanía – 524.972

Estas cifras fueron confirmadas por el último Boletín de Visas y los reportes estadísticos oficiales del USCIS, datos que coinciden con la magnitud de la acumulación de casos reconocida por la agencia.

¿Cuánto pueden demorar los principales trámites migratorios?

Los plazos de procesamiento han experimentado incrementos visibles en los últimos meses. Según el USCIS y el reporte de Reuters, la renovación de la tarjeta de residencia permanente (Green Card) requiere un mínimo de 10,5 meses. La petición I-130 para cónyuges de ciudadanos estadounidenses tiene un tiempo de espera de hasta 62 meses. El trámite de permiso de trabajo bajo el programa DACA no cuenta actualmente con un plazo estimado público.

Por su parte, la solicitud de ciudadanía por naturalización N-400 muestra variaciones según la jurisdicción: en Atlanta el proceso demanda 10 meses, en Chicago 7,5 meses, en Dallas 10 meses, en Kendall, Florida 7 meses, en Nueva York 8,5 meses y en Los Ángeles 8,5 meses, según estadísticas institucionales del propio USCIS.

Las solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo, permisos de trabajo y ajuste de estatus son las categorías más afectadas por los nuevos controles migratorios en Estados Unidos. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)
Las solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo, permisos de trabajo y ajuste de estatus son las categorías más afectadas por los nuevos controles migratorios en Estados Unidos. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Qué dice oficialmente el gobierno sobre la suspensión y los países afectados?

El DHS y el USCIS han confirmado que existe una lista de 39 países cuyas adjudicaciones de beneficios migratorios se encuentran detenidas desde noviembre de 2025. Esta medida se tomó a partir de una serie de proclamaciones presidenciales y se mantiene vigente en 2026, como consta en los registros federales y boletines de visas.

Las solicitudes que ya han sido desestimadas o denegadas no serán revisadas nuevamente. Según el USCIS, los casos previamente rechazados permanecerán en ese estado, y los funcionarios deben abstenerse de aprobar situaciones pendientes que no cumplan todos los nuevos controles de seguridad.

¿Cómo funciona el proceso de verificación reforzada y qué sistemas se utilizan?

El proceso de verificación reforzada involucra un acceso ampliado del USCIS y el DHS a las bases de datos de antecedentes criminales federales, en colaboración con el FBI. El objetivo es filtrar posibles riesgos para la seguridad nacional y evitar la concesión de beneficios a personas con antecedentes relevantes, según la orden ejecutiva y los memorandos internos distribuidos por la agencia.

La declaración oficial del portavoz Zach Kahler especifica que el procesamiento de solicitudes sigue activo, pero supeditado a la aplicación de los nuevos controles de verificación de antecedentes. De acuerdo con el reporte de Reuters, el gobierno estadounidense sostiene que estos cambios buscan garantizar la seguridad pública y la integridad del sistema migratorio.

¿Qué se mantiene y qué cambia para los solicitantes de beneficios migratorios?

El procesamiento de solicitudes continúa vigente bajo los nuevos requisitos de verificación, pero los tiempos y las resoluciones finales están sujetos a los controles reforzados. El USCIS informa que los retrasos serán temporales y que el objetivo institucional es resolverlos en el menor plazo posible, aunque no se publican estimaciones concretas para la normalización del servicio.

La política federal dispone que la información obtenida en los controles de antecedentes será determinante para la aprobación o el rechazo de las solicitudes. El acceso a bases de datos y la coordinación interinstitucional se mantendrán como parte de las medidas de seguridad nacional.

Una mujer de cabello oscuro, vestida con una camiseta a rayas, abre una puerta de cristal que muestra el sello del DHS y el texto de USCIS
El USCIS acumula más de 11,6 millones de trámites migratorios pendientes al cierre del año fiscal 2025, según cifras oficiales del Departamento de Estado. (Reuters)

¿Dónde consultar actualizaciones y cómo afecta esto a los solicitantes?

Los solicitantes pueden consultar el estado de sus trámites y las actualizaciones de plazos a través de los canales oficiales del USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional. El boletín de visas, los registros federales y los comunicados institucionales difunden periódicamente información sobre cambios en la política migratoria y el proceso de verificación.

La aplicación de controles reforzados en la tramitación de beneficios migratorios bajo la orden ejecutiva de febrero de 2026 afecta a millones de personas que esperan una resolución en Estados Unidos. El impacto se refleja en demoras adicionales y en una revisión más estricta de los antecedentes de los solicitantes, de acuerdo con los documentos oficiales del gobierno federal.

Temas Relacionados

Beneficios MigratoriosSeguridad NacionalUSCISTrámites migratoriosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un empleado de Taco Bell en Florida disparó a unas clientas porque usaron un vaso de agua para servirse gaseosa

Tres mujeres resultaron heridas. El agresor fue detenido y enfrenta cargos por agresión agravada con arma de fuego

Un empleado de Taco Bell en Florida disparó a unas clientas porque usaron un vaso de agua para servirse gaseosa

Récord histórico en Nueva York: el alquiler medio solicitado sube a USD 3.616 y mudarse se vuelve cada vez más difícil

La diferencia entre lo que pagan los actuales residentes y las nuevas ofertas supera los USD 1.750 mensuales, lo que transforma la posibilidad de cambiar de hogar en un desafío económico para la mayoría en la ciudad

Récord histórico en Nueva York: el alquiler medio solicitado sube a USD 3.616 y mudarse se vuelve cada vez más difícil

Zohran Mamdani impulsa una campaña para que los inquilinos decidan sobre los alquileres en Nueva York

El alcalde convoca a más de dos millones de personas a testificar ante la Junta de Directrices de Alquiler con el objetivo de lograr una participación histórica en una decisión que impacta a familias y adultos mayores

Zohran Mamdani impulsa una campaña para que los inquilinos decidan sobre los alquileres en Nueva York

La jueza federal ordena prisión preventiva para el acusado de intentar asesinar a Donald Trump

Las autoridades judiciales dispusieron la cárcel sin derecho a fianza para Cole Allen, presunto responsable del atentado frustrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

La jueza federal ordena prisión preventiva para el acusado de intentar asesinar a Donald Trump

El parque Knoebels de Pensilvania alcanza el primer lugar entre los parques de atracciones de Estados Unidos en 2026

La distinción otorgada por Tripadvisor en su premio Travelers’ Choice Best of the Best reconoce al recinto familiar de Pensilvania, que se destaca por su acceso sin costo y su oferta de más de 50 atracciones para todos los visitantes

El parque Knoebels de Pensilvania alcanza el primer lugar entre los parques de atracciones de Estados Unidos en 2026

TECNO

Qué dijo Carl Sagan sobre la tecnología y por qué su advertencia es más actual que nunca

Qué dijo Carl Sagan sobre la tecnología y por qué su advertencia es más actual que nunca

Aire acondicionado a menos de 20°C: un error que aumenta la factura de energía

Encontrar series y películas será más fácil: Netflix actualiza su aplicación con nuevas funciones personalizadas

Dos marcas de celulares se unen: por qué OnePlus y realme trabajarán juntos

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

ENTRETENIMIENTO

La exnovia de Liam Payne compartió un video de sus últimas horas juntos en Argentina: “No sabía que sería la última vez”

La exnovia de Liam Payne compartió un video de sus últimas horas juntos en Argentina: “No sabía que sería la última vez”

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Una rasta y el autógrafo de Bob Marley fueron subastados en Reino Unido

La apariencia de Olivia Wilde desata preocupación en redes sociales: “¿Qué está pasando en Hollywood?"

Laura Pausini, la noche que unió generaciones en Costa Rica: tributos a íconos latinos, sorpresas inesperadas y un emotivo viaje musical

MUNDO

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

Entre caballos blancos y gigantes armados: así son las figuras de tiza que reinan en las laderas inglesas

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las bolsas europeas logran su mejor mes en más de un año impulsadas por resultados empresariales

Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel