Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

La implementación de controles de seguridad reforzados en trámites migratorios de Estados Unidos genera demoras adicionales para millones de solicitantes. (Reuters)

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó la aplicación de controles de seguridad reforzados sobre millones de solicitudes de beneficios migratorios, una decisión que ya genera demoras adicionales en la resolución de trámites. La medida, adoptada tras una orden ejecutiva firmada por el gobierno de Estados Unidos el 6 de febrero de 2026, afecta a solicitantes de residencia, ciudadanía, asilo y permisos de trabajo, y responde a una política federal orientada a aumentar la verificación de antecedentes penales y de seguridad nacional.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la decisión se implementó a través de la colaboración directa con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el acceso expandido a bases de datos criminales federales, en cumplimiento de la orden ejecutiva publicada oficialmente en el registro federal. La finalidad declarada es “proteger la seguridad nacional y el bienestar de los Estados Unidos y sus ciudadanos frente a actores criminales y otras amenazas a la seguridad pública”, de acuerdo con el documento oficial divulgado en el Federal Register y el sitio institucional de USCIS.

PUBLICIDAD

Durante el año fiscal 2025, el número de trámites acumulados en el USCIS alcanzó los 11.651.012, según el Boletín de Visas del Departamento de Estado. Esta cifra representa un incremento frente a los 11,3 millones reportados en junio del mismo año y refuerza la magnitud del desafío administrativo. La agencia reconoció que la implementación de controles adicionales afecta los plazos de respuesta y la programación de entrevistas, con impacto directo para quienes esperan definiciones migratorias, según declaraciones recogidas por Reuters y el propio DHS.

¿Por qué están demorando los trámites migratorios en Estados Unidos?

La demora en la resolución de trámites migratorios responde a la adopción de nuevos controles de seguridad y verificación de antecedentes en el procesamiento de solicitudes. El USCIS implementó un protocolo que exige revisar exhaustivamente cada caso antes de su adjudicación, con el objetivo de incrementar la seguridad nacional. Según información institucional, este proceso incluye el acceso ampliado a registros criminales de agencias federales, además de la colaboración con el FBI para verificar antecedentes penales, tal como dispone la orden ejecutiva del gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

En una declaración formal del portavoz Zach Kahler, publicada por el USCIS y citada en el Federal Register, se especifica: “USCIS ha implementado nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes; mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales. El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes. Cualquier retraso en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en poco tiempo”. La agencia mantiene que la medida busca fortalecer la seguridad, aunque admite que las demoras afectan los tiempos habituales de resolución.

La orden ejecutiva del 6 de febrero de 2026 obliga al USCIS a verificar antecedentes penales en colaboración con el FBI y acceso ampliado a bases de datos federales. (Reuters)

¿Qué cambios concretos introduce la nueva política migratoria?

La orden ejecutiva firmada por el gobierno de Estados Unidos el 6 de febrero de 2026 estableció que el DHS y sus oficinas dependientes, como el USCIS, deben acceder a la información de registros de antecedentes penales (CHRI) en la máxima medida permitida por la ley. El fiscal general de Estados Unidos debe facilitar ese acceso para que el DHS utilice la información en sus procesos de evaluación y adjudicación de beneficios migratorios.

PUBLICIDAD

El texto oficial indica: “Toda información que resulte de las averiguaciones en las bases de datos que consulte el DHS será utilizada para decidir la adjudicación o rechazo de una solicitud de beneficio migratorio”, según consta en el Federal Register. Además, el memorando interno distribuido por el USCIS a sus funcionarios instruye a abstenerse de aprobar cualquier caso que no haya pasado por los nuevos controles de antecedentes, una política que afecta tanto solicitudes nuevas como pendientes.

¿A quiénes impactan los controles y cuáles son las cifras oficiales?

Las categorías más afectadas por los controles reforzados incluyen solicitudes de asilo, residencia permanente, ciudadanía, permisos de trabajo, ajuste de estatus y visas humanitarias. Los datos oficiales del USCIS y el Departamento de Estado al cierre del año fiscal 2025 muestran el siguiente detalle:

PUBLICIDAD

I-130: Peticiones familiares – 2.357.348 casos pendientes

I-751: Retiro de condiciones de residencia – 263.655

I-765: Permisos de empleo – 1.726.897

I-589: Asilo afirmativo – 1.435.560

I-821: Estatus de Protección Temporal (TPS) – 1.173.699

I-821D: DACA – 130.064

I-918: Visas U – 421.782

I-485: Ajuste de estatus – 1.243.867

N-400: Ciudadanía – 524.972

Estas cifras fueron confirmadas por el último Boletín de Visas y los reportes estadísticos oficiales del USCIS, datos que coinciden con la magnitud de la acumulación de casos reconocida por la agencia.

¿Cuánto pueden demorar los principales trámites migratorios?

Los plazos de procesamiento han experimentado incrementos visibles en los últimos meses. Según el USCIS y el reporte de Reuters, la renovación de la tarjeta de residencia permanente (Green Card) requiere un mínimo de 10,5 meses. La petición I-130 para cónyuges de ciudadanos estadounidenses tiene un tiempo de espera de hasta 62 meses. El trámite de permiso de trabajo bajo el programa DACA no cuenta actualmente con un plazo estimado público.

PUBLICIDAD

Por su parte, la solicitud de ciudadanía por naturalización N-400 muestra variaciones según la jurisdicción: en Atlanta el proceso demanda 10 meses, en Chicago 7,5 meses, en Dallas 10 meses, en Kendall, Florida 7 meses, en Nueva York 8,5 meses y en Los Ángeles 8,5 meses, según estadísticas institucionales del propio USCIS.

Las solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo, permisos de trabajo y ajuste de estatus son las categorías más afectadas por los nuevos controles migratorios en Estados Unidos. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Qué dice oficialmente el gobierno sobre la suspensión y los países afectados?

El DHS y el USCIS han confirmado que existe una lista de 39 países cuyas adjudicaciones de beneficios migratorios se encuentran detenidas desde noviembre de 2025. Esta medida se tomó a partir de una serie de proclamaciones presidenciales y se mantiene vigente en 2026, como consta en los registros federales y boletines de visas.

PUBLICIDAD

Las solicitudes que ya han sido desestimadas o denegadas no serán revisadas nuevamente. Según el USCIS, los casos previamente rechazados permanecerán en ese estado, y los funcionarios deben abstenerse de aprobar situaciones pendientes que no cumplan todos los nuevos controles de seguridad.

¿Cómo funciona el proceso de verificación reforzada y qué sistemas se utilizan?

El proceso de verificación reforzada involucra un acceso ampliado del USCIS y el DHS a las bases de datos de antecedentes criminales federales, en colaboración con el FBI. El objetivo es filtrar posibles riesgos para la seguridad nacional y evitar la concesión de beneficios a personas con antecedentes relevantes, según la orden ejecutiva y los memorandos internos distribuidos por la agencia.

PUBLICIDAD

La declaración oficial del portavoz Zach Kahler especifica que el procesamiento de solicitudes sigue activo, pero supeditado a la aplicación de los nuevos controles de verificación de antecedentes. De acuerdo con el reporte de Reuters, el gobierno estadounidense sostiene que estos cambios buscan garantizar la seguridad pública y la integridad del sistema migratorio.

¿Qué se mantiene y qué cambia para los solicitantes de beneficios migratorios?

El procesamiento de solicitudes continúa vigente bajo los nuevos requisitos de verificación, pero los tiempos y las resoluciones finales están sujetos a los controles reforzados. El USCIS informa que los retrasos serán temporales y que el objetivo institucional es resolverlos en el menor plazo posible, aunque no se publican estimaciones concretas para la normalización del servicio.

PUBLICIDAD

La política federal dispone que la información obtenida en los controles de antecedentes será determinante para la aprobación o el rechazo de las solicitudes. El acceso a bases de datos y la coordinación interinstitucional se mantendrán como parte de las medidas de seguridad nacional.

El USCIS acumula más de 11,6 millones de trámites migratorios pendientes al cierre del año fiscal 2025, según cifras oficiales del Departamento de Estado. (Reuters)

¿Dónde consultar actualizaciones y cómo afecta esto a los solicitantes?

Los solicitantes pueden consultar el estado de sus trámites y las actualizaciones de plazos a través de los canales oficiales del USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional. El boletín de visas, los registros federales y los comunicados institucionales difunden periódicamente información sobre cambios en la política migratoria y el proceso de verificación.

La aplicación de controles reforzados en la tramitación de beneficios migratorios bajo la orden ejecutiva de febrero de 2026 afecta a millones de personas que esperan una resolución en Estados Unidos. El impacto se refleja en demoras adicionales y en una revisión más estricta de los antecedentes de los solicitantes, de acuerdo con los documentos oficiales del gobierno federal.