Crimen y Justicia

Qué declaró el policía que mató a una ladrona en La Matanza

Héctor Camejo, fue indagado por el fiscal Adrián Arribas, parte de la UFI de Homicidios de La Matanza

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La secuencia de disparos en González Catán que terminó con una delincuente muerta y un policía de la Ciudad detenido

El inspector Héctor Camejo, acusado de matar a una delincuente que intentó asaltarlo ayer miércoles en González Catán, fue indagado por el fiscal Adrián Arribas, parte de la UFI de Homicidios de La Matanza.

Ante el fiscal, Camejo, oficial de la Policía de la Ciudad, reconoció el hecho. Aseguró que temió por su vida al ver que la delincuente y su cómplice le exhibieron una pistola -que resultó ser una réplica de plástico- y que disparó, para luego escapar y entregarse en una comisaría cercana de la Policía Bonaerense.

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Arribas, que lo acusa del delito de homicidio en exceso de la legítima defensa, pidió que Camejo quede detenido. La defensa del policía pidió su excarcelación.

Dos hombres de pie frente a un cartel de la Comisaría Sur 2° González Catán en La Matanza. Uno viste chaqueta azul y jeans, el otro está de espaldas
Héctor Camejo fue indagado este jueves por el fiscal Adrián Arribas

La delincuente murió de, al menos, dos disparos. Su identidad todavía se desconoce. Una supuesta tía de la mujer, domiciliada en San Justo, se presentó en la fiscalía del caso. Arribas realizó las gestiones para que reconozca el cadáver, que se encuentra en la Morgue de Lomas de Zamora. El resultado preliminar de la autopsia, por lo pronto, no está disponible.

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Camejo habría realizado 17 disparos. Se encontraron diez vainas en la escena, con tres proyectiles intactos. El inspector entregó la pistola que empleó en el hecho, su Beretta reglamentaria calibre 9 milímetros, para que sea peritada.

La pistola Beretta incautada a Camejo
La pistola Beretta incautada a Camejo

La secuencia de la muerte de la delincuente y la fuga de su cómplice fue captada en video por una cámara de seguridad de la zona. En la filmación, que ilustra esta nota, se escuchan los disparos. Se ve a la ladrona caer y a su cómplice decir:“Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

El hecho fue descubierto cuando la Bonaerense llegó a la escena, en la esquina de Da Vinci y Montgolfier, luego de que vecinos reportaran una serie de disparos. Una moto estaba abandonada en el lugar.

Camejo mismo se entregó: se presentó en una comisaria de la zona con ropa de civil. Allí, en un testimonio que hoy ratificó ante el fiscal del caso, aseguró que fue abordado por la pareja y que extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. Agregó que el delincuente “hizo un gesto” con un arma de plástico, que fue secuestrada en la escena.

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