Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables

Autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante el impacto de El Niño en 58 municipios priorizados. (Vicepresidencias de la República)

En la II Reunión Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), encabezada por la vicepresidenta Karin Herrera, las autoridades de Guatemala definieron un conjunto de acciones preventivas para enfrentar la escasez de lluvia y proteger la seguridad alimentaria en 58 municipios identificados como prioritarios. El plan busca anticipar los impactos de eventos climáticos extremos previstos para este año, integrando esfuerzos del gobierno, cooperación internacional y ayuda humanitaria, según información de medios oficiales.

Durante la sesión, la titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, señaló que el país dispone actualmente de USD 58.3 millones en cooperación internacional canalizados a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Ogaldes detalló a la fuente oficial que estos fondos están orientados a cubrir necesidades inmediatas en asistencia alimentaria, salud, agua y saneamiento. La identificación de estos recursos constituye una diferencia clave frente a coberturas anteriores, al colocar el enfoque en la gestión financiera y en la articulación internacional.

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La II Reunión Extraordinaria de CONASAN, liderada por Karin Herrera, sirvió como marco para la presentación de una propuesta operativa que articula la respuesta anticipatoria ante condiciones ambientales adversas, con énfasis en evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de la población. La estrategia impulsada por CONASAN tiene como núcleo la prevención y la priorización geográfica: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por conducto de su director de Información Estratégica y de Gestión de Riesgo, Rafael López, especificó que se identificaron 58 municipios con condiciones críticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Funcionarios y expertos asisten a la Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de Guatemala, donde se discuten estrategias para mejorar la situación alimentaria en el país. (Vicepresidencias de la República)

Según el análisis presentado por López ante el medio oficial, la planificación incluye la observación detallada de las condiciones agroclimáticas del país, considerando la recurrencia de déficits hídricos entre 2015 y 2025, periodo en el que los municipios vulnerables han sido mapeados en función de los impactos agrícolas registrados. Este trabajo técnico fundamenta la toma de decisiones y el diseño de medidas anticipadas para reducir los daños sobre cultivos y garantizar la estabilidad de la producción local.

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Medidas anticipatorias y coordinación institucional para mitigar la sequía

Para responder a los riesgos detectados, el plan nacional establece la puesta en marcha de sistemas de monitoreo agroclimático, la activación de mesas técnicas territoriales y la emisión de recomendaciones especializadas dirigidas a productores sobre el manejo de cultivos, la conservación de agua y la protección de ganado. Esta operación integra la labor de diferentes entidades: la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera, destacó el papel de la coordinación interinstitucional para fortalecer la respuesta y garantizar el acceso a alimentos básicos en el país.

Un presentador expone datos sobre la seguridad alimentaria en Guatemala durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. (Vicepresidencias de la República)

En términos operativos, el Plan Institucional de Respuesta expuesto ante CONASAN implica la participación de mesas técnicas agroclimáticas que formulan recomendaciones adaptadas a las condiciones particulares de cada territorio. Simultáneamente, se generan lineamientos técnicos al sector agropecuario para minimizar las pérdidas, salvaguardando tanto la producción como los medios de vida rurales.

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En la sesión, Mireya Palmieri, jefa de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), afirmó que se han emprendido acciones en salud, nutrición y asistencia técnica para enfrentar las consecuencias del déficit hídrico. El análisis desarrollado por MAGA permite orientar la respuesta a los territorios y comunidades expuestos a mayor vulnerabilidad alimentaria.

El impacto del déficit hídrico y la articulación de recursos

El periodo comprendido entre 2015 y 2025 ha estado marcado por una reiterada incidencia de fenómenos climáticos adversos, especialmente la sequía. Este patrón ha agravado la situación de municipios rurales dependientes de la agricultura de subsistencia, razón por la cual las autoridades han impulsado un enfoque anticipatorio, apoyado en información técnica y en la consulta a mesas regionales especializadas.

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La vicepresidenta Karin Herrera puntualizó la importancia de intervenir de manera preventiva en aquellos territorios con mayor riesgo, y enfatizó: “Conocimos los avances de las medidas anticipatorias y preventivas para los meses de sequía que se tiene previsto que se presentarán”, declaración transmitida a la fuente oficial.

La viceministra Dinorah Herrera subrayó el compromiso de continuar generando información técnica oportuna que permita anticipar escenarios adversos y definir estrategias dirigidas a la estabilidad productiva y la seguridad alimentaria a nivel nacional.

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