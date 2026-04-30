Conflicto por los colectivos en AMBA: el Gobierno girará $ 56.000 millones a las empresas y evalúa aumentar el boleto

La reducción de frecuencias es moneda corriente en la Ciudad y el Gran Buenos Aires ante el aumento de los costos del sector (Luciano González)

Luego de semanas de tensión entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Secretaría de Transporte se comprometió a realizar una transferencia por $ 56.000 millones para achicar la deuda que mantiene con el sector y a volver a calcular el costo del servicio en mayo, con lo que hay expectativa por un eventual nuevo aumento del boleto de colectivo. Los empresarios especulan que la decisión está prácticamente tomada y que se comunicará —como sucede siempre— a mitad de mes para que no pegue de lleno sobre la inflación promedio del mes.

Este jueves hubo una reunión en el Ministerio de Economía en la que participaron representantes de las cámaras empresarias, funcionarios nacionales y delegados de la provincia de Buenos Aires. Una fuente del sector informó que la deuda total con las empresas ascendía a $130.000 millones, incluyendo $50.000 millones correspondientes al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Además, se detalló que $30.000 millones estaban a cargo de la provincia, monto que se cobró en el mismo día del encuentro. El resto, $56.000 millones, correspondió a compromisos que la Nación se comprometió a transferir en la jornada.

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Entre el día anterior y la fecha de la reunión, las empresas cobraron $86.000 millones. A pesar de estos pagos, quedaron pendientes $55.000 millones vinculados a atributos sociales de enero, febrero y marzo, que la Nación aún adeuda a la provincia. Los representantes del sector remarcaron la importancia de regularizar estos pagos para garantizar la continuidad del servicio en el AMBA y evitar nuevas tensiones.

El sector del transporte espera la transferencia de fondos y anticipa un ajuste en el precio del boleto.

La política tarifaria fue otro de los ejes del encuentro. Según la fuente consultada, las autoridades nacionales le confirmaron que “están evaluando el aumento de la tarifa” aunque no brindaron detalles precisos. Aseguraron que la medida requiere una validación final de Luis Caputo, titular de Economía, y que el anuncio formal se realizará en los próximos días. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte aseguraron que las autoridades están evaluando la situación y la decisión correspondiente se definirá en los próximos días.

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Los empresarios señalaron que, si se repite el esquema habitual, el ajuste se oficializará a mitad de mes, como sucedió en ocasiones anteriores. El sector explicó que el Gobierno suele aplicar los aumentos el día 18 de cada mes. Esta práctica responde a la necesidad de evitar que el impacto del ajuste repercuta plenamente en el índice de inflación, ya que un cambio el primer día del mes tendría mayor incidencia en la estadística.

“Se comprometieron a recalcular en mayo la estructura de costo, van a volver a calcular cuanto cuesta mover los colectivos, pero poniendole el precio del gasoil actual. A partir de ello, van a determinar cómo se financia. “Si van a actualizar la estructura de costo y no van a aumentar subsidios, no les va a quedar otra que aumentar la tarifa”, comentó una fuente que participó de la reunión.

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Ante la transferencia de $56.000 millones de Nación y los compromisos de revisar la estructura de costos, se espera que el servicio de colectivos en el AMBA vuelva a la situación que se encontraba en marzo. “Volveriamos el lunes a una situación similar a la de marzo, antes de que se disparara el precio del gasoil, semi normal”, comentó un empresario a Infobae.

El encuentro de este jueves fue el debut del secretario de Transporte, Mariano Plencovich. Funcionario sobre el que los empresarios de colectivos del AMBA tienen una buena imagen o mejor que la que tenían de Fernando Herrmann. “Plencovich sabe de transporte, es un perfil técnico, viene de transporte de Córdoba. Cuando vos hablas con él no le tenes que explicar mucho, en cambio Herrmann es un arquitecto. Es más fluido el diálogo porque estás hablando con alguien que entiende tu problema, cuando del otro lado no entienden tu problema, tienes dos: hacérselo entender y que, cuando lo entienda, te dé una solución”, comentaron.

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