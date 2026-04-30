Economía

Conflicto por los colectivos en AMBA: el Gobierno girará $ 56.000 millones a las empresas y evalúa aumentar el boleto

La Secretaría de Transporte va a realizar una transferencia este jueves que se sumará a un pago por $ 30.000 millones que ya realizó la provincia de Buenos Aires. La deuda que resta y qué se espera para mitad de mayo

Guardar
Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La reducción de frecuencias es moneda corriente en la Ciudad y el Gran Buenos Aires ante el aumento de los costos del sector (Luciano González)

Luego de semanas de tensión entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Secretaría de Transporte se comprometió a realizar una transferencia por $ 56.000 millones para achicar la deuda que mantiene con el sector y a volver a calcular el costo del servicio en mayo, con lo que hay expectativa por un eventual nuevo aumento del boleto de colectivo. Los empresarios especulan que la decisión está prácticamente tomada y que se comunicará —como sucede siempre— a mitad de mes para que no pegue de lleno sobre la inflación promedio del mes.

Este jueves hubo una reunión en el Ministerio de Economía en la que participaron representantes de las cámaras empresarias, funcionarios nacionales y delegados de la provincia de Buenos Aires. Una fuente del sector informó que la deuda total con las empresas ascendía a $130.000 millones, incluyendo $50.000 millones correspondientes al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Además, se detalló que $30.000 millones estaban a cargo de la provincia, monto que se cobró en el mismo día del encuentro. El resto, $56.000 millones, correspondió a compromisos que la Nación se comprometió a transferir en la jornada.

PUBLICIDAD

Entre el día anterior y la fecha de la reunión, las empresas cobraron $86.000 millones. A pesar de estos pagos, quedaron pendientes $55.000 millones vinculados a atributos sociales de enero, febrero y marzo, que la Nación aún adeuda a la provincia. Los representantes del sector remarcaron la importancia de regularizar estos pagos para garantizar la continuidad del servicio en el AMBA y evitar nuevas tensiones.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
El sector del transporte espera la transferencia de fondos y anticipa un ajuste en el precio del boleto.

La política tarifaria fue otro de los ejes del encuentro. Según la fuente consultada, las autoridades nacionales le confirmaron que “están evaluando el aumento de la tarifa” aunque no brindaron detalles precisos. Aseguraron que la medida requiere una validación final de Luis Caputo, titular de Economía, y que el anuncio formal se realizará en los próximos días. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte aseguraron que las autoridades están evaluando la situación y la decisión correspondiente se definirá en los próximos días.

PUBLICIDAD

Los empresarios señalaron que, si se repite el esquema habitual, el ajuste se oficializará a mitad de mes, como sucedió en ocasiones anteriores. El sector explicó que el Gobierno suele aplicar los aumentos el día 18 de cada mes. Esta práctica responde a la necesidad de evitar que el impacto del ajuste repercuta plenamente en el índice de inflación, ya que un cambio el primer día del mes tendría mayor incidencia en la estadística.

“Se comprometieron a recalcular en mayo la estructura de costo, van a volver a calcular cuanto cuesta mover los colectivos, pero poniendole el precio del gasoil actual. A partir de ello, van a determinar cómo se financia. “Si van a actualizar la estructura de costo y no van a aumentar subsidios, no les va a quedar otra que aumentar la tarifa”, comentó una fuente que participó de la reunión.

Ante la transferencia de $56.000 millones de Nación y los compromisos de revisar la estructura de costos, se espera que el servicio de colectivos en el AMBA vuelva a la situación que se encontraba en marzo. “Volveriamos el lunes a una situación similar a la de marzo, antes de que se disparara el precio del gasoil, semi normal”, comentó un empresario a Infobae.

El encuentro de este jueves fue el debut del secretario de Transporte, Mariano Plencovich. Funcionario sobre el que los empresarios de colectivos del AMBA tienen una buena imagen o mejor que la que tenían de Fernando Herrmann. “Plencovich sabe de transporte, es un perfil técnico, viene de transporte de Córdoba. Cuando vos hablas con él no le tenes que explicar mucho, en cambio Herrmann es un arquitecto. Es más fluido el diálogo porque estás hablando con alguien que entiende tu problema, cuando del otro lado no entienden tu problema, tienes dos: hacérselo entender y que, cuando lo entienda, te dé una solución”, comentaron.

Temas Relacionados

Transporte Público AMBASecretaría de TransportePolítica TarifariaSubsidios EmpresarialesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por el acuerdo UE-Mercosur, las inversiones en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, según un informe privado

Las proyecciones también indican que hacia 2030 las exportaciones podrían duplicarse. El acuerdo comercial entre ambos bloques supone el acceso a un mercado de 450 millones de personas

Por el acuerdo UE-Mercosur, las inversiones en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, según un informe privado

El Gobierno se apoyó en el Tesoro de los EEUU para pagarle al FMI: cómo fue la operación

En la previa del vencimiento con el organismo internacional por USD 819 millones en concepto de intereses que cae mañana, se volvió a recurrir al Gobierno norteamericano para concretar la operación

El Gobierno se apoyó en el Tesoro de los EEUU para pagarle al FMI: cómo fue la operación

Cuánto van a aumentar la nafta y el gasoil en mayo si las petroleras trasladan la suba del Impuesto a los Combustibles

Las nuevas cifras dependerán de la decisión que tomen las empresas sobre trasladar o absorber el ajuste fiscal

Cuánto van a aumentar la nafta y el gasoil en mayo si las petroleras trasladan la suba del Impuesto a los Combustibles

El Banco Central de Brasil volvió a reducir la tasa de interés un 0,25, hasta el 14,50%

Con esta decisión, el organismo refuerza su política de flexibilización monetaria, iniciada en marzo, en la economía más grande de Latinoamérica

El Banco Central de Brasil volvió a reducir la tasa de interés un 0,25, hasta el 14,50%

“Big Bang desregulador”: el Gobierno simplifica la emisión de instrumentos financieros para las empresas

Muchos trámites de aprobación previa para colocar acciones, fideicomisos, ON o fondos comunes serán autorizados en forma automática, explicó la CNV

“Big Bang desregulador”: el Gobierno simplifica la emisión de instrumentos financieros para las empresas
DEPORTES
River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

Las 4 diferencias que tendrá la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami tras los cambios en el reglamento

TELESHOW
Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados a la gran fiesta de la televisión argentina

La historia de amor de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino: la promesa, la familia reconstruida y el escándalo

INFOBAE AMÉRICA

La interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

La interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables

El romance se hace esperar: Sin Bandera reprograma su gira “Escenas” en Honduras para agosto

De la basura a la autosuficiencia: así florece una comunidad en El Salvador