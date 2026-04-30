De Banksy a Warhol: una red familiar de falsificadores engañó a casas de subastas durante años

Una presunta falsificación de una pintura de Andrew Wyeth puede verse en la galería RoGallery, el martes 28 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Jake Offenhartz)

Un poco más de un año atrás, el marchante de arte neoyorquino Robert Rogal recibió en su sala de exposición privada la visita de una joven que parecía ansiosa por deshacerse de una reliquia familiar.

Presentándose como Karolina Bankowska, llevaba un cuadro enmarcado firmado por Andrew Wyeth, que recordaba a las acuarelas de paisajes que el célebre artista realizó al inicio de su carrera. Rogal, intrigado, aceptó la obra en consignación, pensando que podría alcanzar entre 20.000 y 30.000 dólares en una subasta.

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“La procedencia era un poco confusa”, declaró. “Pero ella parecía creíble. No era una falsificación evidente”.

En realidad, Rogal ahora cree que el cuadro era falso, uno de al menos 200 imitaciones cuidadosamente diseñadas que, según fiscales federales, Bankowska, de 26 años, y su padre Erwin Bankowski, de 50, intentaron vender a compradores desprevenidos.

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El martes, ambos se declararon culpables de haber estafado a sus víctimas —incluyendo algunas de las casas de subastas de arte más importantes de Nueva York— por al menos dos millones de dólares.

Falsificación de Richard Mayhew, vendida por la casa de subastas DuMouchelles en octubre pasado por 160.000 dólares

Las falsificaciones, realizadas en Polonia por un cómplice no identificado, eran a menudo reproducciones de obras menos conocidas de artistas destacados y prolíficos como Banksy y Andy Warhol, según los fiscales. Su falsificación más lucrativa, supuestamente del artista Richard Mayhew, fue vendida por la casa de subastas DuMouchelles en octubre pasado por 160.000 dólares.

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Un representante de DuMouchelles indicó que colaboraron con las autoridades federales, pero no estaban autorizados a comentar más sobre la venta. Varias otras casas de subastas involucradas en el esquema, como Bonhams, Phillips, Freeman’s y Antique Arena, rechazaron responder o no contestaron a las consultas.

Padre e hija —ciudadanos polacos que residían en Nueva Jersey— enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y de tergiversar mercancía producida por nativos americanos, debido a la duplicación de obras del artista luiseño Fritz Scholder.

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Podrían recibir una condena superior a tres años de prisión según las directrices federales, además de una restitución de 1,9 millones de dólares y la posible deportación a Polonia.

Durante la audiencia del martes, Bankowska dijo a la jueza que su “conducta fue incorrecta y soy culpable”. Su abogado, Todd Spodek, informó que su clienta había depositado más de un millón de dólares en una cuenta de garantía.

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Falsificación de Banksy

A través de un intérprete polaco, Erwin Bankowski también pidió disculpas. Su abogado, Jeffrey Chabrowe, afirmó que su cliente “lamentablemente tomó una mala decisión para mantener a su familia”.

Mientras la noticia de las falsificaciones recorría el mundo del arte, expertos calificaron el caso como un clásico del género, mucho más frecuente de lo que algunos en el sector quisieran admitir.

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“Lo único inusual en este caso es que los falsificadores fueron descubiertos”, dijo Erin Thompson, profesora de delitos artísticos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

“La gente piensa que el mundo del arte es un entorno refinado, lleno de personas cultas que solo quieren compartir el asombro por el arte hermoso”, agregó. “Debería suponerse que hay muchas más falsificaciones ahí fuera”.

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Los fiscales señalaron que padre e hija comenzaron en 2020 a encargar a un artista polaco la creación de las obras falsas. Usando papel antiguo, también falsificaban sellos para adherir a los cuadros, utilizando el nombre de galerías ya cerradas donde el artista en cuestión podría haber exhibido su obra.

Falsificación de Raimond Staprans

Poco después, las ventas empezaron a generar sospechas. En marzo de 2023, representantes del artista Raimonds Staprans detectaron una pintura falsa, “Triple Boats”, en venta por una casa de subastas. Días después de que los representantes contactaron a la casa, la obra se vendió a un comprador por 60.000 dólares, según los fiscales.

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Thompson, la profesora de delitos artísticos, notó otras irregularidades. El sello de la galería en el reverso del falso Wyeth, por ejemplo, indicaba el año 1976, pero incluía un número de dirección que había dejado de usarse en 1962.

Casualmente, el sello falso llevaba el nombre y la dirección de M. Knoedler & Co. Una de las galerías comerciales más antiguas y prestigiosas de Nueva York, Knoedler cerró en 2011 tras acusaciones de lucrar con falsificaciones de obras de Jackson Pollock, Mark Rothko y otros.

Finalmente, Rogal indicó que nunca puso a la venta el supuesto Wyeth, en parte porque el sello en la parte trasera resultaba “demasiado limpio”. Cuando llamó a Bankowska para decirle que lo retirara, ella no contestó.

El martes, en un almacén de Queens lleno de obras en consignación, Rogal volvió a examinar el cuadro bajo la luz.

“Uno trata de prestar un servicio y hacerlo correctamente”, dijo. “¿Podemos ser engañados? Absolutamente.”

Fuente: AFP