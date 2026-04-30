El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Un artillero ucraniano advierte sobre la creciente amenaza de los drones FPV rusos

Un artillero ucraniano destinado al norte de Kharkiv advirtió el miércoles sobre la creciente amenaza de los drones FPV rusos.

A pesar del creciente peligro, el comandante de artillería ‘Toyota’ afirmó que la artillería sigue siendo esencial para apoyar a la infantería y atacar concentraciones y armamento enemigos. Añadió que los combates en torno a Lyptsi continúan siendo intensos, y que los soldados describen una presión constante a medida que el clima primaveral mejora la visibilidad para los drones.

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“Encuentran un buen objetivo, se alejan volando y, después de un rato, ‘operamos’ el ataque. Así es como funciona. Creo que sin artillería, solo con drones, probablemente no ganaríamos la guerra. No podríamos apoyar a nuestra infantería”, explicó.

Los artilleros oyeron un dron ruso que se aproximaba mientras disparaban contra posiciones rusas al norte de Lyptsi, pero dijeron que pasó de largo y voló hacia el sur, en dirección a la ciudad de Kharkiv.

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Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022. (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

“Hay muchísimos drones FPV (de visión en primera persona), muchísimos, y nos están buscando. Parece que el año pasado había muchos menos que ahora. Apenas es primavera. Empieza a salir el sol y ya empiezan a buscarnos”, comentó.

“Si vemos y oímos algo en el aire, solo significa una cosa: dejamos de disparar y nos escondemos, porque podrían encontrar nuestro obús y lo perderíamos”.

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El proyecto ucraniano de mapeo de campos de batalla DeepState afirma que Rusia controla alrededor de 83 kilómetros cuadrados (32 millas cuadradas) al norte de Lyptsi.

El ejército ruso afirma que está intentando establecer zonas de amortiguación en las regiones fronterizas de Kharkiv y Sumy para proteger a Rusia de los ataques ucranianos.

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Un militar de la 13.ª Brigada Operativa de Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania se prepara para disparar un obús autopropulsado Bohdana contra tropas rusas desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

Repeliendo drones

Ucrania utilizó sistemas interceptores para derribar más de 33.000 drones rusos de diversos tipos en marzo, una cifra mensual récord desde que Moscú lanzó su invasión de plena escala hace más de cuatro años, afirmó el ministro de Defensa de Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana ha recalcado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 171 drones kamikaze, 154 de los cuales han sido interceptados, al tiempo que ha confirmado impactos en diez ubicaciones, sin pronunciarse sobre víctimas.

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“El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo”, ha alertado, antes de reclamar a la población que “siga las normas de seguridad” establecidas para intentar minimizar riesgos durante los ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia.

(con información de Reuters, EP y AP)

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