“Si bien Juliana Awada es la número uno en styling, está muy de moda usar un total look de un mismo color. Lo único que le criticaría es que debería haber mostrado su rostro afirmando seguridad y no esconderse detrás de sus gafas. El color elegido protocolarmente es adecuado. Y completar el look con las golden goose blancas con estrellas metálicas, es un look impecable”, detalló Tere del Valle.