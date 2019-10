Por otro lado la diseñadora y especialista en moda, Patricia Profumo describió el look de Awada como un outfit chic e impecable. “La primera dama estuvo impecable. Austera con un traje clásico, no llamando la atención, muy correcto ante una ocasión tan importante como un debate para el país. En cuanto a la elección del color del vestido jackie de Yáñez me parece acertado, muy femenino. Correcto para la ocasión", dijo a este medio Profumo.