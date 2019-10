Luego de recibirse como economista y motivado por su interés en torno al análisis crítico de datos, Davidowitz realizó un Máster en Filosofía en la Universidad de Stanford y trabajó como cientista de datos en Google, donde contribuyó al desarrollo de Google Trends. Actualmente, es escritor y editor del New York Times, y profesor invitado de varias universidades norteamericanas de la Ivy League. Su best seller Todos Mienten, prologado por el lingüista Steven Pinker, ha sido traducido a múltiples idiomas, es récord de ventas y ha recibido dos de los mayores premios del mercado del libro: PBS NewsHour Book of the Year y Economist Book of the Year.