La cantante Ariana Grande tiene una gran respuesta en internet cada que lanza una canción o hace una publicación en sus cuentas de Instagram o Twitter. Su álbum Thank You Next rapidamente se posicionó en los tres primeros lugares de la lista Billboard Hot 100; fue la primera en lograrlo desde los Beatles. Además, es el músico más seguido en Instagram; en donde tiene 159 millones de seguidores.