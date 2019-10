En el caso de Alberto Fernández su equipo preparó números de la gestión del Presidente para que apunte a lo que no cumplió o no hizo durante los casi cuatro años de gestión. Excepto los más cercanos y siempre presentes como Santiago Cafiero, Juan Courel y su vocero Juan Pablo Biondi, el candidato del Frente de Todos cambió prácticamente toda la lista de invitados. Esta vez no estará Daniel Scioli, a quien presentó como un espejo para incomodar a Macri con el recuerdo de las promesas hechas en 2015 cuando se enfrentaron en un debate antes del balotage pero sí está Fabiola Yáñez, pareja de Fernández.