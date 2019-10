- Podés tener preparaciones en la que camufles los alimentos. No les vamos a decir que tienen un montón de verduras. Podemos aprovechar en rellenos de tartas, rellenos de empanadas, salsas, sopas, podés jugar con todas las verduras y no se van a dar cuenta. Pero también tenemos que trabajar en paralelo la conducta, que los chicos también empiecen a probar texturas y no te olvides de la forma de presentación.