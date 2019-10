Angie Landaburu, ganadora a mejor influencer lució un vestido de Oscar de la Renta. Un diseño strapless dorado realizado en tul con bordado y sandalias Prada. Completó el look con joyas de brillantes y rubíes. La it girl que reúne más de 417 mil seguidores en Instagram también estuvo nominada como mejor alfombra roja, pero no obtuvo la estatuilla.