"Me encanta que se haga un premio, somos lo que nos ponemos, eso demuestra la actitud que tenemos. Yo me he puesto cosas al revés. Ahora está de moda lo que yo hace mil años me ponía, si iba en pantalones era como taparme la cola. Esa etapa de las transparencias, yo inventaba vestidos para no ponerles forros porque los odio, casi todos mis modelos eran inventados por mí y me los hacían los del teatro. Lo que sacó Madonna en los 90 era invento mío.