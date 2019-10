Y repasando la historia de cómo fue creando su estilo, mientras Norma Pérez la peina con ondas quebradas agrega: “Siempre fue híper relajada. Ando por la vida en jeans, remera, zapatillas y ¡listo! Para salir al aire me arreglo un poco más, pero menos es más. Siempre intento conservar mi esencia. Porque ni para hacer exteriores me maquillo. No uso tapa ojeras, ni nada. Y mucho menos color en los labios. Me gusta reconocerme cuando me veo en el espejo. No sentirme otra persona”.