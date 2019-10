“Así, se conforman los mapas de sentido a los que hacíamos referencia: ser ‘vegan’ es ser ‘cruelty-free’ al tiempo que ser responsable con la huella de carbono. Ser ‘vegan’ implica ser amigable con los organismos vivos (aunque las bacterias y levaduras no entran en la lista), así como también cuidar el planeta del efecto invernadero y prevenir enfermedades de todo tipo”. Para Julia Pons Estel, del equipo de dirección de proyectos de GEA Research, empresa miembro de la Cámara de Empresas de Investigación social y de Mercado (CEIM), “no se trata sólo de cultura vegana en intersección con el cuidado personal sino con un particular tipo de consumo que requiere un nivel de conocimiento quasi experto”. “Hoy los consumidores se interesan y demandan información, no sólo quieren saber de dónde proceden los productos y bajo qué condiciones fueron fabricados (tipo de insumo fuente de energía, condiciones laborales), sino también el compromiso con el medio ambiente”.