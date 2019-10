- Soy bastante clásica y muy práctica para vestirme porque me gusta la simplicidad y necesito sentirme cómoda. He cambiado mucho desde que he sido madre. Antes podía estar arriba de unos tacos y no me importaba nada; y hoy no, elijo practicidad y comodidad antes que nada. Soy amante de los vestidos que son fáciles de llevar, le cambio los accesorios y estoy bien de día y estoy bien de noche. A partir de mis 30 me amigué con las camisas porque estás mejor vestida que con una remera. Jeans con camisa, pantalón con camisa, da la sensación que siempre estás presentable y bien vestida.