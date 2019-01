Relató un episodio que le pasó a su esposo: dejó pasar a una mujer, quien descolocada por la situación le preguntó: "¿Por qué me dejás pasar a mí primero?". "Yo me siento muy halagada cuando un hombre me deja pasar primero o cuando me abre la puerta del auto. A mí eso no me hace menos capaz, menos inteligente, menos importante. Al contrario me enaltece como mujer", expresó Valeria Mazza. "Hay quienes me dijeron que la feminidad no existe. No sé, serán temas filosóficos. Para mí, la feminidad existe, así como existe la masculinidad. Me parece bien la lucha de la mujer por tener los mismos derechos que el hombre, pero no me parece que tengamos que pelear por la igualdad, peleemos por la equidad. No somos iguales ni lo vamos a ser. Basta con mirarnos en un espejo. Yo no quiero ser igual a ningún hombre. Me encanta ser mujer".