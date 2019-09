En líneas generales suele ser una persona con rasgos controladores, que tiende a no confiar en la capacidad del otro para resolver sus problemas, motivo por el cual prefiere hacerse cargo de ellos. "Mientras el otro tenga la necesidad de su protección, lo podrá controlar, y no correrá el riesgo de ser abandonado. Este tipo de personas frecuentemente tienen miedo a enfrentarse a sus propios conflictos y defectos o carencias, motivo por el cual prefieren asumir los del otro", destacó la especialista, para quien "no asumen en definitiva la responsabilidad de sí mismos, de sus propias elecciones ni de su vida en general".