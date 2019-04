Así como las personas son dueñas de diferentes formas de amar, también son dueñas de diferentes maneras de disculparse. Sin embargo, no basta con reconocer que has lastimado a tu ser querido sin antes pedirle una disculpa. Algunas personas prefieren grandes gestos de arrepentimiento y a otras les basta con un: "Realmente lamento haber herido tus sentimientos y trataré de no volver a hacerlo". La clave está en averiguar qué es lo más significativo para la pareja.