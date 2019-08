No se detectó que haya un riesgo mayor de infección por el uso de la copa menstrual. En cuatro estudios con 507 mujeres, no se encontraron efectos adversos sobre la flora vaginal. En otros trabajos que examinaron la vagina y el cuello del útero durante un seguimiento, no hubo daño en el tejido. En 13 casos de mujeres que usaron la copa menstrual hubo problema de desplazamiento o de expulsión del método anticonceptivo DIU. Como la evidencia sobre la combinación de la copa y el DIU aún es limitada, el equipo de Phillips-Howard aclaró que debería ser más investigado.