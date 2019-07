Siempre he estado consciente de mi cuerpo, jamás me he visto al espejo y he pensado que hay algo malo conmigo, ni que yo no valgo lo suficiente. Nunca me preocupé por los comentarios de los demás. Y siento que ser una modelo plus size se me hace fácil porque siempre estuve de acuerdo con quién soy y cómo soy.