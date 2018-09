View this post on Instagram

El mar llenándose de MAR 😊💗 . Jamás subí fotos comiendo hamburguesas, ni fomentando una vida no sana . Me cuido, bailo y hago gimnasia y así todo sigo siendo gorda. FUMENLA A TODOS LOS QUE NO LES GUSTE MI CUERPO. Si a los kilos los cargo yo a ustedes en qué les jode?? Gente que no es feliz con su cuerpo y le molesta que yo si lo sea con el mío. En dos Dias con mi campaña El Gordazo leí comentarios diciéndome Gorda Puta! No solo les molestan mis kilos de más si no que encima Garcho mas que ellos! 😂 Un beso sean felices con lo que son PORQUE EL NO ES FELIZ CON POCO NO ES FELIZ CON NADA😘😘