"Me costó bastante, de hecho estuve a punto de cancelar la producción la noche anterior porque tenía inseguridades. Principalmente porque la producción era en bikini, y como mi mayor inseguridad es mi panza, entre otras, eso era algo que me aterraba, estaba arrepintiéndome de haber aceptado, porque sentía que no iba a poder con la presión de usar bikini, que de hecho no usaba hace años".