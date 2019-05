– Me despertaba a las 5:30 de la mañana para competir y entrenar de lunes a sábados y a veces los domingos competía. Y de repente me empecé a encontrar súper cansado, me dolía todo. Así que fui al médico. Me dijeron que no podía volver a competir nunca más. Mis enfermedades son degenerativas y autoinmunes… Es tu cuerpo contra tu propio cuerpo. Entonces me quedé 6 meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos me dejaron de llamar y entré en depresión. Pero después de estar varios meses con depresión hubo un momento que era tan doloroso lo que estaba viviendo, que dije "ya no quiero vivir más así". Hubo un día que toqué fondo, y dije "se acabó", y ese día fue cuando resurgí. Fui a ver amistades y les dije que quería ser campeón de España de natación.