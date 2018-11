"Mi experiencia cantando para 4 millones de personas en el escenario más grande que se montó en la India en el Festival Internacional por la Paz y la Diversidad me llevó a conocer al primer ministro. Esta vez, Sri Sri Ravi Shankar junto con Beatriz Goyo, me convocaron para cantar acá y con mucha alegría acepté. Me pareció maravilloso el hecho de que no se hablara de politica, que se hablara de una cuestión social", sostuvo en diálogo con Infobae la reconocida cantante.