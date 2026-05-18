México

Gobierno de Puebla promete que no habrá impunidad tras masacre de familia en Tehuitzingo

La Fiscalía estatal mantiene como principal línea de investigación un conflicto entre familiares por la posesión de terrenos

Guardar
Google icon
Calle nocturna con cinta policial amarilla. Dos coches de policía con luces rojas y azules. En el asfalto, un contorno de cuerpo y una sandalia visible.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Puebla prometió que no habrá impunidad tras el asesinato de una familia completa en Tehuitzingo, donde un grupo armado ejecutó a 10 personas, entre ellas un bebé de menos de un año.

El multihomicidio, cometido la madrugada del domingo 17 de mayo, movilizó a fuerzas estatales y federales, mientras la Fiscalía estatal señala un posible conflicto familiar como principal línea de investigación.

PUBLICIDAD

En el comunicado oficial, emitido casi 24 horas después de los hechos, la administración estatal lamentó los hechos y enfatizó: “Estos hechos no quedarán impunes. La legalidad, la paz y recuperación del tejido social de nuestro estado es nuestra prioridad”.

También se dio a conocer que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ya brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas, según el mismo mensaje.

PUBLICIDAD

Qué se sabe de la principal hipótesis

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas derivado de conflictos entre parientes por la propiedad de unos terrenos.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar. Tiene unas horas que sucedió el hecho, así que no puedo dar más información al respecto más que ya hay una línea de investigación”, señaló Pastor Betancourt a medios.

Fotografía de una vivienda humilde acordonada con cinta amarilla 'NO PASAR' en Tehuitzingo, Puebla. Luces de patrulla iluminan la fachada, casquillos en el suelo y manchas oscuras en la entrada.
Una vivienda humilde en una calle rural de Tehuitzingo, Puebla, México, es acordonada por la policía de madrugada tras un incidente, con luces de patrulla, casquillos de bala y manchas oscuras visibles en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió en la comunidad de Texcalapa, donde los agresores irrumpieron en la vivienda de sus víctimas y dispararon armas de grueso calibre. La Fiscalía estatal detalló que en el lugar se localizaron casquillos percutidos de armas calibre .22 y 9 milímetros, lo que, según el análisis oficial, hace pensar que el crimen no fue cometido por un grupo criminal organizado.

Entre las personas asesinadas hay seis miembros de una misma familia, entre ellos un bebé recién nacido, y cuatro trabajadores.

Entre las personas asesinadas en Tehuitzingo se encontraba la familia Torres, propietaria del rancho donde ocurrió el ataque. Las autoridades identificaron a las víctimas, entre quienes había tres menores de edad: una recién nacida de un mes y 20 días, así como otros dos menores de 11 y 14 años. Los nombres difundidos son: Cecilio T.; Marcela A. M., Roberto T. A., Martha F. C., la bebé menor de edad, Kevin S. V., José María T. A., Gabriela T. A., Efrén V. M. y José G. C.

El agresor estaría identificado como José Alfredo, quien presuntamente masacró a sus padres, sus hermanos, a su cuñada y hasta a su sobrinita de un mes de nacida. Además, cobró la vida de trabajadores de la familia.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó operativos conjuntos con fuerzas federales y municipales. La única sobreviviente, una mujer, falleció durante su traslado al hospital.

Condenas

Tehuitzingo, Puebla
Parte de las labores (SSP Puebla)

El multihomicidio generó reacciones de partidos políticos y líderes sociales. El PRI condenó el asesinato de la familia y exigió respaldo para los presidentes municipales, así como la devolución de recursos y el fortalecimiento de las capacidades locales de seguridad.

“Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo, Puebla, entre ellos una menor de edad”, declaró el partido en sus redes sociales, y responsabilizó al gobierno federal de Morena por la crisis de violencia.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, pidió investigaciones serias para determinar si realmente el móvil fue un conflicto familiar: “Cuando hay armas, violencia extrema y ejecuciones múltiples, también estamos hablando de descomposición social, presencia del crimen organizado y una delincuencia que crece sin control en todo el país”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses del año Puebla suma 457 homicidios. La organización Causa en Común reportó 386 masacres en el país durante 2025, y al primer trimestre de 2026 se han documentado 75 masacres, con un promedio de cinco asesinatos de dos o más personas cada seis días.

Temas Relacionados

TehuitzingoPueblaMasacreHomicidiosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internautas tunden a Christian Nodal por su dueto con Vicente Fernández para el tema “Estos Celos”

La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el tributo generó polémica en redes sociales

Internautas tunden a Christian Nodal por su dueto con Vicente Fernández para el tema “Estos Celos”

Fans de “Atrévete a Soñar” y Las Divinas podrían tener museo, adelanta Violeta Isfel

La actriz confirmó que resguarda artículos icónicos y defiende el valor de revivir momentos ligados a la telenovela que marcó su carrera hace 16 años

Fans de “Atrévete a Soñar” y Las Divinas podrían tener museo, adelanta Violeta Isfel

¿Dónde está Marilyn Jolette? La joven desapareció en Coyoacán después de que no la dejaron entrar al CETIS 2

La joven de 17 años fue vista por última vez el 12 de mayo a las 07:05 en la colonia Del Carmen

¿Dónde está Marilyn Jolette? La joven desapareció en Coyoacán después de que no la dejaron entrar al CETIS 2

Paseo ciclista lowrider y “AztLÁn, túnel del tiempo” unen arte y cultura chicana en Bellas Artes, CDMX

Decenas de bicicletas intervenidas con pintura, acabados cromados y banderas recorrieron calles emblemáticas de la capital

Paseo ciclista lowrider y “AztLÁn, túnel del tiempo” unen arte y cultura chicana en Bellas Artes, CDMX

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 17 de mayo

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 17 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías, militares y políticos: así era la red que protegía al Cártel de Sinaloa, según el NYT

Policías, militares y políticos: así era la red que protegía al Cártel de Sinaloa, según el NYT

Un peluche de puerquito y jóvenes de 17 años: el inquietante patrón detrás de dos asesinatos en Culiacán, Sinaloa

Aseguran laboratorio clandestino con fentanilo y más de 300 kilos de precursores en Culiacán, Sinaloa

Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

Detienen a presunto extorsionador de la Familia Michoacana en Toluca, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Fans de “Atrévete a Soñar” y Las Divinas podrían tener museo, adelanta Violeta Isfel

Fans de “Atrévete a Soñar” y Las Divinas podrían tener museo, adelanta Violeta Isfel

¿Quiénes son los concursantes de MasterChef México 2026? Lista completa de participantes

MasterChef México 2026: quién fue el primer eliminado oficial de la cocina más famosa

Así puedes hacer que la IA transforme tu foto en una estampa del Mundial de Futbol 2026

Bruno Espino, novio de Niurka, afirma que Bobby Larios le tiene miedo, quiere pelear contra él en el ring: “Se rajó”

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul: los mejores memes tras definirse la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul: los mejores memes tras definirse la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas, la final de la obsesión: cuántas veces se han enfrentado por el campeonato de Liga MX

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 y se enfrentará a Cruz Azul: así fue la semifinal de vuelta

Este es el registro que vecinos del Estadio Ciudad de México deben tener para acceder con sus vehículos

Dónde jugará Cruz Azul la final del Clausura 2026 Liga MX: ¿Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes?