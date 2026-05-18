Gobierno de Puebla promete que no habrá impunidad tras masacre de familia en Tehuitzingo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Puebla prometió que no habrá impunidad tras el asesinato de una familia completa en Tehuitzingo, donde un grupo armado ejecutó a 10 personas, entre ellas un bebé de menos de un año.

El multihomicidio, cometido la madrugada del domingo 17 de mayo, movilizó a fuerzas estatales y federales, mientras la Fiscalía estatal señala un posible conflicto familiar como principal línea de investigación.

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En el comunicado oficial, emitido casi 24 horas después de los hechos, la administración estatal lamentó los hechos y enfatizó: “Estos hechos no quedarán impunes. La legalidad, la paz y recuperación del tejido social de nuestro estado es nuestra prioridad”.

También se dio a conocer que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ya brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas, según el mismo mensaje.

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Qué se sabe de la principal hipótesis

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas derivado de conflictos entre parientes por la propiedad de unos terrenos.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar. Tiene unas horas que sucedió el hecho, así que no puedo dar más información al respecto más que ya hay una línea de investigación”, señaló Pastor Betancourt a medios.

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Una vivienda humilde en una calle rural de Tehuitzingo, Puebla, México, es acordonada por la policía de madrugada tras un incidente, con luces de patrulla, casquillos de bala y manchas oscuras visibles en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió en la comunidad de Texcalapa, donde los agresores irrumpieron en la vivienda de sus víctimas y dispararon armas de grueso calibre. La Fiscalía estatal detalló que en el lugar se localizaron casquillos percutidos de armas calibre .22 y 9 milímetros, lo que, según el análisis oficial, hace pensar que el crimen no fue cometido por un grupo criminal organizado.

Entre las personas asesinadas hay seis miembros de una misma familia, entre ellos un bebé recién nacido, y cuatro trabajadores.

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Entre las personas asesinadas en Tehuitzingo se encontraba la familia Torres, propietaria del rancho donde ocurrió el ataque. Las autoridades identificaron a las víctimas, entre quienes había tres menores de edad: una recién nacida de un mes y 20 días, así como otros dos menores de 11 y 14 años. Los nombres difundidos son: Cecilio T.; Marcela A. M., Roberto T. A., Martha F. C., la bebé menor de edad, Kevin S. V., José María T. A., Gabriela T. A., Efrén V. M. y José G. C.

El agresor estaría identificado como José Alfredo, quien presuntamente masacró a sus padres, sus hermanos, a su cuñada y hasta a su sobrinita de un mes de nacida. Además, cobró la vida de trabajadores de la familia.

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La Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó operativos conjuntos con fuerzas federales y municipales. La única sobreviviente, una mujer, falleció durante su traslado al hospital.

Condenas

Parte de las labores (SSP Puebla)

El multihomicidio generó reacciones de partidos políticos y líderes sociales. El PRI condenó el asesinato de la familia y exigió respaldo para los presidentes municipales, así como la devolución de recursos y el fortalecimiento de las capacidades locales de seguridad.

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“Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo, Puebla, entre ellos una menor de edad”, declaró el partido en sus redes sociales, y responsabilizó al gobierno federal de Morena por la crisis de violencia.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, pidió investigaciones serias para determinar si realmente el móvil fue un conflicto familiar: “Cuando hay armas, violencia extrema y ejecuciones múltiples, también estamos hablando de descomposición social, presencia del crimen organizado y una delincuencia que crece sin control en todo el país”.

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De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses del año Puebla suma 457 homicidios. La organización Causa en Común reportó 386 masacres en el país durante 2025, y al primer trimestre de 2026 se han documentado 75 masacres, con un promedio de cinco asesinatos de dos o más personas cada seis días.