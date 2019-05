Pero hay dos o tres cosas que son muy importantes. La primera es que se están haciendo vinos que no mezclan las uvas de distintas zonas. Entonces son vinos que hablan del lugar de donde provienen. Además, estamos cosechando antes y eso hace que no tengamos tanto alcohol en los vinos, y que sean un poco más frescos, sin tanta cosa pesada, que puede ser rica, pero puede cansar un poco. Y, en tercer lugar, estamos usando mejor la madera, porque la no madera no es mejor, pera tampoco la sobre maderización. En su justa medida, es un gran aporte, tiene que darle un marco al vino para que se exprese, no lo tiene que tapar.