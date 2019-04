"Hoy nadie dice que el estudio antropométrico argentino no es necesario. Se ha alcanzado un importante punto de acuerdo", afirmó esperanzada a Infobae Sharon Haywood, fundadora y directora de AnyBody Argentina, la ONG que promueve una moda inclusiva y sin estereotipos. "Más de 60 países del mundo lo tienen y lo actualizan cada diez años porque está demostrado que con el paso del tiempo el ser humano cambia sus medidas. La ropa de los argentinos no se puede seguir fabricando en base a parámetros europeos o de otros países".